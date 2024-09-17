Работники стран ЕС получат право на полную информацию о зарплатах коллег

С 2026 года в Европейском Союзе вступят в силу новые правила, направленные на обеспечение прозрачности оплаты труда и устранение гендерного неравенства в заработной плате, пишет euro-pulse.ru.

Согласно нововведениям, сотрудники получат право запрашивать информацию о зарплатах коллег, выполняющих аналогичную работу. Это позволит выявлять возможные случаи дискриминации. Работодатели будут обязаны раскрывать критерии, влияющие на размер оплаты труда.

Важное изменение коснется процесса найма: компании должны будут указывать диапазон заработной платы в объявлениях о вакансиях. Интересно, что сейчас лишь 12,6% вакансий в мире содержат такую информацию. При этом на собеседованиях работодателям запретят интересоваться предыдущими зарплатами кандидатов.

Статистика Евростата показывает, что в настоящее время женщины зарабатывают в среднем на 13% меньше мужчин за час работы. Ожидается, что к 2026 году этот разрыв сократится до 5% благодаря новым мерам.