Посольство Туркменистана в Кыргызстане провело турнир по настольному теннису

В Бишкеке состоялось спортивное мероприятие, организованное Посольством Туркменистана в Кыргызской Республике. Турнир по настольному теннису был посвящен 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта Махтумкули Фраги и проходил под девизом года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», сообщили Turkmenportal в дипмиссии.

Участниками соревнования стали представители туркменской диаспоры и студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Бишкека. На церемонии открытия было подчеркнуто, что мероприятие является частью спортивной дипломатии, которая играет важную роль во внешнеполитической стратегии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Эта стратегия направлена на популяризацию спорта, пропаганду здорового образа жизни и развитие творческого потенциала молодого поколения страны.

По окончании турнира победители и участники были награждены кубками, книгами «Магтумкули Фраги 300 лет» и памятными подарками от имени Посольства Туркменистана.