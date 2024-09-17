ЕС и Туркменистан запускают масштабный проект по зеленому развитию на 2024-2028 годы

В Ашхабаде состоялся официальный запуск нового проекта GIZ «ЕС за зеленое развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024-2028 гг.». Проект, финансируемый Европейским Союзом и Министерством иностранных дел Германии, направлен на поддержку действий Туркменистана в области устойчивого развития с применением передового международного опыта и стандартов ЕС.

Старту проекта предшествовало подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Туркменгаз» и GIZ в мае этого года. Соглашение было достигнуто в день 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Туркменистаном, что подчеркивает важность укрепления двустороннего партнерства в области энергетики, охраны окружающей среды и климатической политики.

Руководитель проекта Каролина Милов отметила, что основная деятельность будет сосредоточена на установлении эффективного диалога между ЕС и государственными органами Туркменистана в продвижении возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности путем сокращения выбросов метана и парниковых газов. Также планируется усиление потенциала государственных учреждений в разработке необходимых мер по адаптации к изменению климата.

В рамках проекта будут реализованы два пилотных проекта, демонстрирующих адаптационные меры в области использования возобновляемых источников энергии, хранения и выявления энергии, мониторинга и сокращения выбросов метана. Эти проекты будут осуществляться совместно с Государственным концерном «Туркменгаз» и Государственным институтом энергетики Министерства энергетики Туркменистана.

Участники встречи выразили уверенность, что совместные усилия приведут к достижению поставленных целей проекта, что будет способствовать предотвращению негативных последствий изменения климата в регионе и мире.