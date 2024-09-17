Даже осенью клубника в Туркменистане сладкая как летом

В Туркменистане за год собирают несколько урожаев клубники. Даже осенью и зимой она сладкая как летом, сообщает телеканал «МИР 24».

Выращивают ягоды в 10 километрах от Ашхабада в теплицах, где всегда поддерживается нужная температура: во время цветения и роста растений + 12, когда же клубника начинает созревать, повышают до +24 градусов.

Самый популярный для культивирования сорт клубники — «Альбион» — крупная и очень сладкая.

Ежедневно здесь собирают более тонны клубники и прямо с грядки отправляют на местные рынки, а также на экспорт – в Россию, Казахстан и Узбекистан, отмечает источник.