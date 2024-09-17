В Турции пройдет фестиваль сбора урожая на виноградниках возрастом более 3 тыс лет

В сентябре на живописном острове Бозджаада в Эгейском море пройдет ежегодный Фестиваль сбора винограда, продолжающий многовековую традицию виноделия региона. Это мероприятие, уходящее корнями в античность, предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в богатую винодельческую культуру острова, история которой насчитывает более 3000 лет.

Фестиваль включает в себя разнообразную программу: от символического сбора урожая в местных виноградниках до дегустаций вин, произведенных из эндемичных сортов винограда, таких как Кунтра, Каралахна, Чавуш и Василаки. Гости смогут принять участие в двухчасовых турах по виноградникам, организованных кооперативом виноградарей Бозджаады, насладиться живой музыкой и познакомиться с процессом виноделия.

Помимо винных мероприятий, посетители фестиваля смогут исследовать достопримечательности острова, включая замок Бозджаада, монастырь Айязма и церковь Девы Марии. Гастрономическая сцена острова также обещает незабываемые впечатления, предлагая блюда из свежайших морепродуктов и местных специалитетов.

Фестиваль сбора винограда на Бозджааде не только празднует богатое винодельческое наследие острова, но и предоставляет уникальную возможность познакомиться с его культурой, природой и кухней, делая это событие привлекательным для туристов и ценителей вина со всего мира.