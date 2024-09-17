В Ашхабаде состоялся финал конкурса народных театров Туркменистана

Финал национального конкурса среди народных театров Туркменистана прошел в Студенческом театре им. Молланепеса.

Конкурс был приурочен к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги и проходил в течение 2 дней.Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Согласно условиям конкурса каждый из народных театров страны (всего их 51) представил свое сценическое прочтение жизни и творчества Махтумкули. Все спектакли прошли отбор на уровне велаятов, и в финале встретились лучшие коллективы народных театров от каждого региона страны.

В первый конкурсный день были показаны 4 спектакля. День завершился спектаклем «Махтумкули» в исполнении профессиональных актеров Главного академического драматический театра им. Туркменбаши.

Второй день начался с показа спектакля Magtymguly Meňgli ýara sataşyp… народного театра из этрапа Кака Ахалского велаята.

Затем члены жюри, посовещавшись, объявили победителей.

Гран-при конкурса присудили спектаклю Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Magtymguly – halkyň guly.

Лучшим спектаклем был признана работа коллектива народного театра этрапа Кака Ахалского велаята Magtymguly Meňgli ýara sataşyp….

Диплом за лучшую женскую роль вручен Лейли Аннагельдыевой, артистке народного театра города Сакар Саятского этрапа Лебапского велаята.

Диплом за лучшую мужскую роль присужден Бегмурату Пашшыеву, артисту этрапа Махтумкули Балканского велаята.

Лучшей признана режиссерская работа Шохрата Гурбанова – режиссера народного театра Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята.

Диплом за лучшую сценографию присужден художнику-постановщику Доврану Гурбанову.

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Туркменистана и Национальный центр профсоюзов Туркменистана.