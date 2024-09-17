Воспитанники Лебапской школы искусств выступили с концертом

В преддверии 33-й годовщины независимости Туркменистана в зале областного управления культуры Лебапского велаята состоялся концерт творческих коллективов специальной школы искусств, приуроченный к этой знаменательной дате.

Открыли программу торжественные песни Garaşsyzlyk toýun toýlaýar, Arkadag Serdarly Gahryman Watan, Magtymguly Pyragy в профессиональном исполнении хорового коллектива и солистов школы искусств. Мощное и насыщенное хоровое звучание, яркость нюансировки, взаимосвязанный синтез хора и солистов придали музыке силу и блеск.

Далее прозвучали яркие по национальному колориту и прихотливым ритмам музыкальные номера –Diwana boldum indi (исполнитель-учащийся 4-го курса отделения «искусство вокального пения» Бабаджан Ханмурадов), Pyragy (исполнитель – учащийся 3-го курса Ата Гайипов), Garaşsyzlyk baýramy (исполнитель-учащаяся 3-го курса Сельби Имамова).

Особой проникновенностью и выразительностью была отмечена Прелюдия (d-moll) известного российского композитора Евгения Дербенко в исполнении ансамбля скрипачей.

Тепло встретили слушатели сочинение Sazlar çemeni с успехом исполненное духовым оркестром школы искусств.

Широко популярный в Туркменистане молодежный хоровой ансамбль a’cappella «Оваз» представил песни Bu derdi Чары Нурымова и Durasyň geler Довлетмаммета Окдирова. Голоса молодых музыкантов звучали как единый слаженный ансамбль, вобравший в себя богатые тембровые краски, разнообразную палитру настроений.

Завершило праздничный концерт выступление камерного оркестра с произведениями Bu gün Вели Ахмедова (солистка – Лейла Ресулова), Saňa Сельби Ниязовой, Gündogar tansy Батыр Солтанова.

Юлия Джумаева, искусствовед