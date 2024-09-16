YouTube Music тестирует создание плейлистов с помощью ИИ по предпочтениям пользователя

YouTube Music представил функцию Ask Music, которая использует искусственный интеллект для создания плейлистов по запросу пользователя. Пока что функция доступна в «экспериментальном» формате и только подписчикам YouTube Premium в США, Канаде и Австралии, передает Rozetked.

Пользователи могут найти Ask Music в виде фиолетовой карточки в ленте «Главная» мобильного приложения для Android. При нажатии на карточку открывается интерфейс чата с подсказками, где можно задать запрос на создание плейлиста. Варианты запросов включают жанровые и настроенческие предпочтения, например, «инди в стиле 80-х» или «самые грустные песни».

Функция, вероятно, основана на технологии Gemini, что подтверждается логотипом Ask Music. Google сообщила о планах расширить доступность этой функции для большего числа стран и языков в будущем.