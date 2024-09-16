Nissan Qashqai сбросили с 65-метровой высоты: он попал в Книгу рекордов Гиннесса

Европейское подразделение Nissan объявило о новом рекорде, зафиксированном Книгой Гиннесса. Кроссовер Nissan Qashqai, с человеком внутри, был сброшен с высоты 65 метров, подвешенный на мощной тарзанке. Трюк признали «самым высоким автомобильным банджи-джампингом», пишет tarantas.news.

Для подъёма автомобиля на необходимую высоту была разработана специальная металлическая клетка с откидным полом. Перед прыжком пол опускался, позволяя автомобилю свободно падать. Поднимали Nissan Qashqai строительным краном, а команду на старт подавал французский каскадёр Лоран Ласко, который находился за рулём.

Съёмка трюка проходила в Париже и стала частью рекламной кампании Nissan Qashqai, позиционирующей модель как смелое и дерзкое решение для любителей приключений. Ранее в рамках этой кампании Qashqai уже катался на скейтборде и играл в пейнтбол.

В Европе Nissan Qashqai доступен с электрифицированными силовыми агрегатами, включая мягкий гибрид на базе 1,3-литрового турбодвигателя мощностью 140 или 158 л.с., а также гибридную версию с 157-сильным ДВС и электромотором на 190 л.с.