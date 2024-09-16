Adobe представила новую функцию создания видео с помощью нейросети Firefly

Компания Adobe объявила о разработке новой функции, позволяющей создавать видео с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть Firefly, интегрированная в программное обеспечение Adobe, способна генерировать короткие видеоролики длительностью не более пяти секунд на основе текстового описания, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный компанией пресс-релиз.

Пользователи Firefly также могут трансформировать статичные изображения в видео, изменяя угол обзора, движение или масштаб кадра.

Важно отметить, что нейросеть Firefly обучена на лицензированном контенте, что делает сгенерированные видео пригодными для коммерческого использования. Бета-версия функции станет доступна в конце 2024 года.