Посол Республики Корея в Туркменистане посетил судостроительный завод «Балкан»

На днях состоялся визит посла Республики Корея в Туркменистане Джи Кю Тэка на судостроительный и судоремонтный завод «Балкан». Об этом сообщается на сайте агентства «Туркмендениздеряёллары».

Посол ознакомился с производственными мощностями и возможностями завода, ему рассказали о реализации совместных проектов между заводом «Балкан» и компанией Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd. Джи Кю Тэк также понаблюдал за строительством на заводе двух сухогрузов.

В рамках данного визита в отеле «Беркарар» Национальной туристической зоны «Аваза» прошел совместный семинар, посвященный туркмено-корейскому сотрудничеству. Во встрече приняли участие представители агентства «Туркмендениздеряёллары», представители посольства Кореи в Туркменистане, руководители Корейской ассоциации морского оборудования (КОМЕА), а также представители компании Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.

Участники встречи обсудили итоги и достижения сотрудничества в судостроительной отрасли между Туркменистаном и Республикой Корея, а также состоялась презентация достижений партнерства судостроительного и судоремонтного завода «Балкан» и компании Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.

По итогам встречи стороны подтвердили, что готовы прилагать дальнейшие совместные усилия для вывода туркмено-корейских отношений на качественно новый уровень, отмечает источник.