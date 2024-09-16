Конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира прошла в Ашхабаде

XXV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира состоялась вчера в Ашхабаде, в Центре общественных организаций Туркменистана.

Как сообщает ТДХ, в работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из ряда зарубежных государств, а также делегаты со всех регионов Туркменистана.

В повестку дня были включены отчёт о проделанной работе и обсуждение приоритетных направлений дальнейшей деятельности Ассоциации.

Участники заслушали приветственное послание Президента Сердара Бердымухамедова.

Затем делегаты форума были подробно проинформированы об успешно претворяемых в жизнь масштабных социально-экономических программах, призванных приумножить благополучие народа и международный авторитет Туркменистана.

Представители из Германии, Афганистана, ОАЭ, Турции, рассказывая о деятельности зарубежных отделений Ассоциации, с гордостью отмечали, что сегодня независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует своё стремление всесторонне развивать традиционные узы дружбы, взаимоуважения, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными государствами в различных сферах. Туркмены, живущие в разных уголках мира, сохраняют и передают из поколения в поколение свой родной язык и национальные, отточенные столетиями, традиции и духовно-нравственные ценности.

Далее состоялась церемония награждения членов Ассоциации почётными грамотами.

В завершение XXV конференции ГАТМ было принято благодарственное Обращение к Президенту Сердару Бердымухамедову.

В рамках конференции была развернута выставка декоративно-прикладного искусства, во всей красе отражающая колорит и многогранность богатейшего культурного наследия туркменского народа, его историю и самобытные традиции, отмечает источник.