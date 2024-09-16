В Китае решили повысить пенсионный возраст

Власти Китая приняли решение о повышении пенсионного возраста, что станет первым подобным изменением с 1978 года. Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года и будут реализованы в течение 15 лет, сообщило официальное информационное агентство Xinhua.

Согласно реформе, пенсионный возраст для мужчин увеличится с 60 до 63 лет, для женщин, занятых на производстве, — с 50 до 55 лет, а для женщин на должностях служащих — с 55 до 58 лет.

Такое решение было принято в связи с увеличением продолжительности жизни в Китае и сокращением численности трудоспособного населения. Повышение пенсионного возраста позволит снизить нагрузку на пенсионную систему и обеспечить ее устойчивость в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что пенсионный возраст в Китае ранее был одним из самых низких в мире, отмечает Reuters. После реформы страна приблизится к показателям соседних Японии и Южной Кореи, где мужчины и женщины выходят на пенсию только в 65 и 63 года соответственно.

По данным сервиса Trading Economics на 2024 год, лидируют в списке стран с самым высоким пенсионным возрастом Австралия, Дания, Греция, Италия, Исландия и Нидерланды, где мужчины и женщины выходят на пенсию в возрасте 67 лет.