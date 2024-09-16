В Китае за август продали более миллиона электромобилей: это рекорд

В то время как продажи электромобилей на Западе сталкивается с замедлением, в Китае дела обстоят совершенно по-другому. В августе страна достигла небывалого для других стран показателя, продав более миллиона электромобилей, передает tarantas.news.

По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), продажи электромобилей в Китае выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, продажи автомобилей с двигателями всех типов снизились на 1,1%.

В Европе, наоборот, продажи электромобилей сократились на 4% в ЕС и Великобритании. Причиной спада стала отмена субсидий в Германии и торговые ограничения ЕС на китайские электромобили.

При этом глобальный спрос на электромобили продолжает расти, сообщает исследовательская компания Rho Motion. С начала 2024 года в мире было продано 9,8 млн электромобилей, а годовой рост в августе составил 20%.

Доля новых подключаемых транспортных средств (NEV), включающих электромобили и подключаемые гибриды, в Китае достигла рекордных 53,5% от общего объема продаж пассажирских автомобилей.

Чарльз Лестер, менеджер по данным Rho Motion, считает, что спрос на электромобили в Китае продолжит расти. «Преодоление отметки в миллион проданных электромобилей в месяц – это только начало», – считает он. Ожидается, что этот рубеж будет преодолен еще несколько раз до конца 2024 года, так как продажи обычно увеличиваются во второй половине года.