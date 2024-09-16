«Аль-Наср» отметил рекорд Роналду футболкой с надписью GOAT

Перед матчем 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли», завершившегося ничьей 1:1, футбольный клуб «Аль-Наср» торжественно вручил Криштиану Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории»). Этот жест был приурочен к его рекордному достижению – 900 забитых голов в официальных матчах за карьеру, сообщает «Чемпионат».

Юбилейный гол Роналду забил в матче Лиги наций УЕФА против Хорватии. Позже он добавил 901-й гол в матче с Шотландией, таким образом увеличив свой отрыв в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

В общей сложности, за свою карьеру Роналду забил 5 мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 132 за сборную Португалии. Нападающий является рекордсменом по количеству голов как на клубном, так и на международном уровнях.