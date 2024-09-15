Туркменистан проведет серию международных олимпиад и конференций в вузах

Заместитель Председателя Кабинета Министров Б. Ораздурдыева в ходе очередного заседания Кабинета Министров доложила о предстоящих международных олимпиадах и научно-практических конференциях, которые пройдут в высших учебных заведениях Туркменистана.

Как сообщает TDH, эти мероприятия приурочены к 33-й годовщине независимости страны и направлены на расширение международного сотрудничества в области науки и образования.

В рамках реализации «Стратегии международного сотрудничества молодёжи Туркменистана на 2023–2030 годы» Министерство образования планирует провести ряд значимых мероприятий. Среди них:

16–17 октября — международный конкурс научно-проектных работ «Агроинновации: светлый путь устойчивого развития» в Туркменском сельскохозяйственном институте;

1 ноября — открытая международная олимпиада «Международные стандарты финансовой отчётности» в Туркменском государственном институте финансов;

6 ноября — международная научно-практическая конференция «Развитие агропромышленного комплекса» в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова;

13 ноября — международная научно-практическая конференция «Перспективы инновационных технологий в химии и газохимии» в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева;

15 ноября — открытая международная интернет-олимпиада по предмету «Финансы» и 29 ноября — международная научно-практическая конференция «Устойчивый экономический рост: международный опыт и будущие тенденции развития» в Туркменском государственном институте экономики и управления;

18–20 ноября — международная олимпиада по предмету «Философия» и 21–23 ноября — международная олимпиада по предмету «Экономика» в Международном университете гуманитарных наук и развития;

20 ноября — III международная олимпиада по предмету «Биология» в Туркменском государственном медицинском университете имени Мырата Гаррыева;

25–30 ноября — III международная олимпиада по предмету «Химия» в Туркменском государственном университете имени Махтумкули.

В этих мероприятиях примут участие представители из России, Китая, Республики Корея, ОАЭ, Австрии, Германии, Беларуси, Малайзии, Узбекистана, Казахстана и других стран. Победители будут награждены медалями и дипломами.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность этих мероприятий для совершенствования системы образования и подготовки кадров, а также для укрепления международных связей и подготовки высококвалифицированных специалистов.