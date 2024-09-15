Туркменистан повышает квалификацию кадров гражданской авиации

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Мамметхан Чакыев доложил о проводимой работе по повышению уровня квалификации кадров сферы гражданской авиации. Данная информация прозвучала в ходе заседания Правительства, пишет TDH.

Обучение будет организовано на базе Школы подготовки авиационного персонала агентства «Туркменховаёллары» по программе Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В рамках программы планируется проведение профильных курсов для наращивания грузооборота международных аэропортов страны, эффективного использования мощностей грузовых складов и увеличения количества международных грузоперевозок.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что динамичное развитие отрасли гражданской авиации требует подготовки специалистов международного уровня. Одобрив предложение об организации обучения, глава государства поручил руководителю Агентства провести надлежащую работу в данном направлении.