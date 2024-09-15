Туркменистан и Кыргызстан договорились усилить работу по созданию инвестиционного фонда

В целях стимулирования бизнеса к реализации совместных проектов Туркменистан и Кыргызстан договорились усилить работу по вопросам создания совместного инвестиционного фонда развития, реализации проекта по строительству на территории Кыргызстана Делового центра «Туркменистан» и курортно-рекреационного объекта.

Такие решения были приняты в ходе встреч заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбека Малаева с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамедханом Чакыевым, заместителем министра финансов и экономики Бабаниязом Ялаковым, заместителем министра энергетики Сердаром Сапаровым, председателем ГК «Туркменнебит» Гуванчем Агаджановым и начальником отдела международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Атагельды Халджановым. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и коммерции Кыргызстана.

Встречи проходили на полях инвестиционного форума, который проходил в Ашхабаде 10-11 сентября.

Стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-туркменского сотрудничества, включая взаимодействие в области торговли, энергетики, промышленности, инвестиций, транспорта и других.

В ходе обсуждений стороны договорились провести ряд онлайн совещаний с участием профильных министерств и ведомств для рассмотрения и внедрения механизмов унификации сборов транспортных, транзитных, визовых сборов, упрощения процедур экспортных, импортных и транзитных операций, получения виз грузоперевозчиками и увеличения сроков действия виз до 1 года.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта из Туркменистана в Кыргызстан электроэнергии и нефтепродуктов, отмечает источник.