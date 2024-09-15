Туркменистан готовится к выставке экономических достижений в честь 33-й годовщины независимости

Заместитель Председателя Кабинета Министров Батыр Атдаев в ходе заседания Кабинета Министров доложил о подготовке к выставке экономических достижений, посвящённой 33-й годовщине независимости Туркменистана. Открытие выставки запланировано на 19 сентября вблизи столичного отеля «Garagum», сообщает TDH.

В экспозиции будут представлены преобразования, осуществляемые под руководством Президента Сердара Бердымухамедова, а также успехи страны за годы независимости. В рамках форума пройдут презентации новых продуктов государственных и частных предприятий, инвестиционных проектов и перспективных программ развития различных отраслей экономики.

Кроме того, посетители смогут принять участие в мастер-классах по народным промыслам, таким как ковроткачество, изготовление дутара и гончарное дело.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность подготовки выставки на высоком уровне, отметив, что она должна продемонстрировать комплексные преобразования и успехи Туркменистана.