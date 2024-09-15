Президент Туркменистана поздравил участников XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира

Президент Туркменистана поздравил участников XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, подчеркнув важность укрепления связей с соотечественниками за рубежом и продвижения туркменской культуры на международной арене, сообщает TDH.

В своем обращении глава государства отметил, что конференция, проводимая в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и в канун Дня независимости Туркменистана, будет способствовать сплочению туркмен мира и активизации дружественных связей.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что укрепление всесторонних отношений с соотечественниками за рубежом является важным направлением внешней политики Туркменистана. Президент отметил, что туркмены мира активно участвуют в масштабных преобразованиях, происходящих в стране, и вносят значительный вклад в развитие различных сфер, включая экономику, культуру, науку и образование.

Глава государства также отметил важную роль Гуманитарной ассоциации туркмен мира в укреплении международных связей и популяризации туркменской культуры, обычаев и традиций. Он подчеркнул, что Ассоциация, созданная в 1991 году, стала престижной организацией, объединяющей туркмен мира и способствующей развитию братских отношений и эффективного сотрудничества.

В своем обращении Сердар Бердымухамедов также отметил значимость 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, которое широко отмечается в этом году. Он подчеркнул, что Туркменистан, отмечающий 33-летие независимости, уверенно движется вперед, достигая высоких результатов благодаря стабильности, единству и любви народа к Родине.