Президент Туркменистана поздравил участников XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира, подчеркнув важность укрепления связей с соотечественниками за рубежом и продвижения туркменской культуры на международной арене, сообщает TDH.

В своем обращении глава государства отметил, что конференция, проводимая в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и в канун Дня независимости Туркменистана, будет способствовать сплочению туркмен мира и активизации дружественных связей.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что укрепление всесторонних отношений с соотечественниками за рубежом является важным направлением внешней политики Туркменистана. Президент отметил, что туркмены мира активно участвуют в масштабных преобразованиях, происходящих в стране, и вносят значительный вклад в развитие различных сфер, включая экономику, культуру, науку и образование.

Глава государства также отметил важную роль Гуманитарной ассоциации туркмен мира в укреплении международных связей и популяризации туркменской культуры, обычаев и традиций. Он подчеркнул, что Ассоциация, созданная в 1991 году, стала престижной организацией, объединяющей туркмен мира и способствующей развитию братских отношений и эффективного сотрудничества.

В своем обращении Сердар Бердымухамедов также отметил значимость 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, которое широко отмечается в этом году. Он подчеркнул, что Туркменистан, отмечающий 33-летие независимости, уверенно движется вперед, достигая высоких результатов благодаря стабильности, единству и любви народа к Родине.