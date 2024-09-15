Около 165 книг на корейском языке переданы в дар Туркменскому институту мировых языков

Посольство Республики Корея в Туркменистане передало около 165 книг на корейском языке кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади.

Как сообщили Turkmenportal в дипмиссии Республики Корея, коллекция, охватывающая широкий спектр тем, включая разговорную речь, аудирование, письмо и чтение, предназначена для учащихся различных уровней владения языком. На церемонии передачи присутствовали Минкён Чэ, второй секретарь Посольства Республики Корея в Туркменистане, а также представители Института.

– Этот щедрый дар является частью продолжающихся усилий Республики Корея по продвижению корейской культуры и языкового образования за рубежом. Он подчеркивает сильную приверженность поддержке образовательного развития в Туркменистане, особенно в области изучения иностранных языков. Инициатива Посольства направлена не только на предоставление необходимых ресурсов для изучающих язык, но и на вдохновение более глубокого культурного понимания между двумя странами, – отметили в корейском посольстве.

Обе стороны выразили оптимизм в отношении продолжения сотрудничества, с планами на дальнейшие культурные и образовательные обмены в будущем. Эти усилия, как ожидается, внесут значительный вклад в улучшение взаимопонимания и укрепление дипломатических и образовательных связей, что сыграет ключевую роль в более широком развитии академических возможностей в Туркменистане.