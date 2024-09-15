В Туркменистане подвели итоги конкурса Hi-tech Startup 2024, который проходил в рамках Инвестиционного форума в Ашхабаде.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», по условиям конкурса, авторам 12 интересных проектов, вышедших в финал, нужно было провести пятиминутные презентации своих стартапов, после чего жюри предстояло выбрать три самых перспективных из них.

В разработки молодых конкурсантов вошли искусственный интеллект с поддержкой туркменского языка, различные ИТ-программы и приложения, основная задача которых заключается в их полезности для людей.

Жюри конкурса присудило 1 место проекту Unite, 2 место — проекту Allsounds, 3 место — команде проекта Biar delivery.

Поощрительные купоны на скидку для участия в инкубационной программе ашхабадской «Академии стартапов» получили проекты Allsounds и Soulin. Авторы проекта DormWave получили возможность пройти курс обучающей программы бесплатно.

Представитель Фонда «Сколково» Александр Окунев, поздравив победителей, пригласил туркменских энтузиастов к участию в мероприятиях московского инновационного центра. Также победители Hi-tech Startup Turkmenistan 2024 смогут получить бесплатные консультации экспертов «Сколково» по доработке своих проектов, отмечает источник.