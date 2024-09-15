В Тбилиси состоялась презентация сборника стихов Махтумкули на грузинском языке

Посольство Туркменистана в Грузии провело презентацию сборника стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, изданного на грузинском языке. Над переводом произведений Махтумкули работала председатель Творческого союза писателей Грузии Маквала Гонашвили.

Для участия в данном мероприятии в Тбилиси прибыла туркменская делегация, в составе которой представители Академии наук Туркменистана, деятели искусства и культуры. Об этом сообщает пресс-служба туркменского посольства.

Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Л. Дарсалия поздравил Туркменистан с наступающей 33-летней годовщиной независимости. Он отметил, что Туркменистан и Грузию объединяют традиционно дружественные и братские отношения, выстраиваемые на основе взаимного уважения, равноправия и открытости.

Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов, обращаясь к гостям мероприятия, подчеркнул, что стратегически важным направлением внешнеполитической деятельности и дипломатии Туркменистана является активное содействие продвижению позитивного международного диалога во имя всеобщего мира и стабильности, развитие конструктивного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Перевод стихов Махтумкули на грузинский язык является еще одним ярким примером дружбы, братства и тесного сотрудничества между Туркменистаном и Грузией. Посол выразил уверенность, что этот сборник даст возможность грузинской общественности познакомиться с великим творчеством Махтумкули.

В ходе презентации были исполнены туркменские и грузинские народные песни. Гостям были предложены туркменские национальные блюда, отмечает источник.