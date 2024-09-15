В Ашхабаде в «Парахат 7» торжественно откроют жилые дома и парк

К 33-летию независимости Туркменистана в Ашхабаде запланированы торжества по случаю ввода в строй новых объектов социального значения.

Так, состоятся торжественные открытия в жилом комплексе «Парахат-7» четырёх 9-этажных 54-квартирных и девяти 9-этажных 36-квартирных жилых домов, а также парка.

Об этом доложил на заседании Правительства вице-премьер Б.Аннамаммедов, говоря о ведущейся в столице работе в рамках подготовки к знаменательной дате.

Вице-премьер отметил, что в преддверии главного праздника страны принимаются необходимые меры по превращению Ашхабада в цветущий сад, созданию наиболее благоприятных условий для культурного отдыха жителей и гостей города, проведению намеченных мероприятий на высоком уровне.

В данной связи ведутся работы по ремонту зданий социально-культурного назначения, благоустройству прилегающих территорий, парков, скверов, фонтанов, а также посадке декоративных цветов.

Осуществляется контроль за поддержанием чистоты улиц и жилых комплексов. Большое значение придаётся праздничному оформлению города.

Президент Сердар Бердымухамедов, отметив необходимость обеспечения высокого организационного уровня предстоящих торжеств, адресовал вице-премьеру соответствующие поручения, распорядившись обеспечить контроль за осуществляемой деятельностью по украшению и благоустройству Ашхабада, сообщает ТДХ.