Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против оспы обезьян. Разработанный в Дании препарат успешно прошел процедуру предварительной квалификации, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Эта процедура позволяет включить вакцину в официальный список лекарственных средств, который служит ориентиром для закупок в развивающихся странах. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул значимость этого события, назвав его «важным шагом в борьбе с заболеванием», как в контексте текущих вспышек в Африке, так и для будущих профилактических мер.

Стоит напомнить, что ранее ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Хотя эта инфекция обычно протекает с легкими симптомами и передается при тесном контакте, в редких случаях она может привести к летальному исходу.