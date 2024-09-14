Эндокринолог раскрыла причину, почему мужчины хуже переносят температуру 37,2

Почему мужчины часто хуже переносят повышенную температуру и простудные заболевания, чем женщины, объяснила Общественной Службе Новостей врач-эндокринолог Мария Калошина.

По словам специалиста, ключевую роль в этом различии играет гормональный фон. У женщин наблюдается высокий уровень эстрогена и прогестерона при низком содержании тестостерона. Такое соотношение гормонов обеспечивает более легкое течение болезни, менее выраженные симптомы и более быстрое выздоровление.

Эстроген, женский гормон, способствует быстрой реакции организма на инфекцию. Он ускоряет размножение иммунокомпетентных клеток, что позволяет эффективнее бороться с вирусами и бактериями. В противоположность этому, тестостерон, мужской гормон, подавляет иммунный ответ и снижает защиту от патогенов.

Калошина отметила, что такая разница в реакциях мужского и женского организмов на болезнь является результатом эволюционного развития. Это объясняет, почему мужчины с небольшим повышением температуры могут чувствовать себя очень плохо, в то время как женщины в аналогичном состоянии часто способны продолжать выполнять повседневные обязанности.

Кто бы мог подумать, что анекдоты о «мужском гриппе» имеют под собой такое серьезное научное обоснование?