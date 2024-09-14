Туркменский режиссер выступил на форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя по творческим вопросам «Туркменфильма», режиссер Сахысалых Байрамов представил туркменский кинематограф на X Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», 12 сентября состоялась панельная дискуссия на тему: «Кинематограф стран СНГ. Общее прошлое, суверенное настоящее, многополярное будущее», в которой С.Байромов принял участие как спикер.

В дискуссии участвовали такие видные представители киноиндустрии, как директор Фонда кино Фёдор Соснов, заместитель директора Государственного фильмофонда Азербайджана Аяз Салаев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей, председатель Союза кинематографистов Кыргызской Республики Таалайбек Кулмендеев, заместитель директора Национального центра кино Армении Вардан Абовян.

В ходе встречи эксперты обсудили духовные аспекты современного кинематографа и перспективы углубления сотрудничества в области кинопроизводства, включая увеличение совместных проектов. Также была упомянута инициатива о создании Фонда для финансирования совместных кинопроектов стран СНГ.

Туркменский спикер отметил, что кинематограф страны активно функционирует и охватывает разнообразие жанров, что позволяет Туркменистану представлять свою кинопродукцию на международных кинофестивалях. Ежегодно создаются новые фильмы, которые получают признание и удостаиваются специальных наград и дипломов, подчёркивающих высокое качество и уникальность туркменского кино.

Нынешний год, проходящий под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» стал особенно плодотворным для туркменских кинематографистов, работающих над серией документальных фильмов, посвящённых 300-летнему юбилею поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Кроме того, ведутся съёмки совместного туркмено-узбекского художественного фильма о жизни классика туркменской литературы.

Большинство из этих творческих проектов будет показано на Международном кинофестивале «Горкут Ата», который запланирован на ноябрь текущего года в Туркменистане.