Состоялся брифинг по созданию в Ашхабаде климатического центра для стран ЦА

В МИД Туркменистана вчера состоялся брифинг по созданию в Ашхабаде Регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии. Также была освещена тема развития возобновляемых источников энергии в Туркменистане. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

В брифинге приняли участие руководители и представители соответствующих ведомств Туркменистана, дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимова в своем выступлении отметила актуальные направления будущей деятельности Регионального центра по климатическим технологиям и важность инициативы Президента Туркменистана в этой области. Главной целью Центра является внедрение и применение климатических технологий в странах Центральноазиатского региона и способствование технологическому продвижению региона в адаптации к изменениям климата.

К участникам обратился Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, который подчеркнул, что данная инициатива является значительным шагом в консолидации совместных усилий для достижения общих целей в области охраны окружающей среды.

В ходе брифинга также были рассмотрены основные направления и перспективы взаимодействия в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и экологии.

Кроме того, в повестку дня были включены вопросы рационального использования природных ресурсов, повышения энергоэффективности, укрепления и активного задействования потенциала альтернативной «зеленой» энергетики в Туркменистане, отмечает источник.