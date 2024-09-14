Президент Туркменистана выступил с обращением к участникам 25-й конференции ГАТМ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил членов Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ) с началом работы XXV конференции ГАТМ. Об этом сообщает TDH.

В своём обращении к участникам XXV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ), президент Туркменистана выразил уверенность, что данное мероприятие, проведённое на высоком уровне, станет поводом для гордости за страну и послужит укреплению единства туркмен по всему миру.

Президент подчеркнул, что на современном этапе развития Туркменистана важнейшим направлением внешней политики остаётся укрепление связей с соотечественниками за рубежом. Он отметил, что туркмены мира активно участвуют в реализации государственных реформ и вносят значительный вклад в развитие страны. Гуманитарная ассоциация, созданная в 1991 году, играет ключевую роль в продвижении культуры, истории и языка туркменского народа, объединяя туркменскую диаспору.

«Нам предстоит серьёзная работа по дальнейшему укреплению братских связей, развитию сотрудничества в экономической, культурной, научно-образовательной сферах, а также в здравоохранении и предпринимательстве, особенно в популяризации нашего богатого духовного и культурного наследия», — отметил президент.

Глава государства также напомнил, что 2024 год ознаменован 300-летием великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, символизирующим стремление Туркменистана к прогрессу и высоким идеалам.

Президент упомянул, что в честь этого юбилея и 33-й годовщины независимости страны в сентябре 2024 года в Таджикистане была открыта общеобразовательная школа на 540 мест, носящая имя Махтумкули Фраги. В рамках этой инициативы Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова передал школе ноутбуки марки Bilimli, что подчёркивает принципы дружбы и гуманизма, ставшие неотъемлемой частью туркменского народа.