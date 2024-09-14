Президент Международной федерации гимнастики высоко оценил потенциал туркменских спортсменов

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ посетил сегодня Ашхабад с официальным визитом и был впечатлен спортивной инфраструктурой столицы Туркменистана, передает корреспондент Turkmenportal.

После осмотра гимнастических залов в Олимпийском городке Ватанабэ отметил огромный потенциал молодых туркменских спортсменов и выразил готовность поддержать их развитие.

– У вас очень хорошие возможности, а также много талантливых детей. У них большое будущее, – заявил глава FIG. Он подчеркнул важность правильной подготовки для реализации этого потенциала и сообщил, что уже обсуждается план развития туркменской гимнастики с прицелом на Олимпийские игры 2028 и 2032 годов.

Ватанабэ прибыл в Ашхабад в сопровождении главы Азиатского союза гимнастики (АГУ) Абдулрахмана Бен Саада Аль-Шатри и вице-президента АГУ Тимура Абдувалиева. Целью визита было ознакомление со спортивной инфраструктурой туркменской столицы и оценка перспектив развития гимнастики в стране.

Президент FIG выразил удивление великолепными условиями для тренировок в Туркменистане и отметил, что уже поделился своими впечатлениями с коллегами в Японии и Китае. Он заверил, что Международная федерация гимнастики окажет всестороннюю поддержку развитию этого вида спорта в Туркменистане.

– Как президент Международной федерации гимнастики, я считаю себя отцом гимнастики, а эти дети – мои сыновья и дочери. Я буду их поддерживать и сделаю всё, что в моих силах, – подчеркнул Ватанабэ.

Глава FIG также выразил надежду на участие туркменских гимнастов в будущих Олимпийских играх, назвав это общей мечтой для спортсменов и федерации.

Георгий АСЛАНЯН