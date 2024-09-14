Онлайн-встреча по национальным ремеслам объединила Туркменистан и Татарстан

В Государственной Академии художеств Туркменистана состоялась онлайн-конференция на тему «Развитие национальных ремесел в годы независимости и изучение важнейших направлений мировой практики».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Туркменистана совместно с Секретариатом национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и представителями Ресурсного Центра по внедрению инноваций и сохранению традиций в сфере культуры Республики Татарстан (РФ).

К конференции была приурочена выставка декоративно-прикладного творчества, которая развернулась в галерее Академии. Участники ознакомились с креативными изделиями и творчеством мастеров.

В рамках конференции состоялись мастер-классы преподавателей Академии художеств по ковроткачеству, керамике, ювелирному делу.

Проректор по научной работе Академии художеств Нурягды Ягшимырадов, подводя итоги конференции, выразил уверенность, что состоится продолжение диалога с коллегами из Татарстана, отмечает источник.