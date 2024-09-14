Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях
Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, чья суммарная аудитория в различных социальных сетях превысила один миллиард подписчиков, пишет «МИР 24».
Этот впечатляющий результат достигнут благодаря активному присутствию спортсмена на нескольких популярных онлайн-платформах, где он регулярно делится новостями о своей карьере и личной жизни.
«Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – поделился своими мыслями прославленный спортсмен.