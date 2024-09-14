Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, чья суммарная аудитория в различных социальных сетях превысила один миллиард подписчиков, пишет «МИР 24».

Этот впечатляющий результат достигнут благодаря активному присутствию спортсмена на нескольких популярных онлайн-платформах, где он регулярно делится новостями о своей карьере и личной жизни.