Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях
Фото: mir24.tv/ТАСС/Sebastien Nogier

Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, чья суммарная аудитория в различных социальных сетях превысила один миллиард подписчиков, пишет «МИР 24».

Этот впечатляющий результат достигнут благодаря активному присутствию спортсмена на нескольких популярных онлайн-платформах, где он регулярно делится новостями о своей карьере и личной жизни.

«Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – поделился своими мыслями прославленный спортсмен.