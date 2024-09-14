Глава FIG отметил талант юной туркменской гимнастки Фатимы Камбаровой

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ во время визита в Ашхабад выделил талант юной туркменской гимнастки Фатимы Камбаровой, отметив её большой потенциал для выступлений на Олимпийских играх. Это произошло после показательного выступления национальной сборной Туркменистана по художественной гимнастике, сообщает корреспондент Turkmenportal.

Визит высокопоставленной делегации FIG, включающей также главу Азиатского союза гимнастики (АГУ) Абдулрахмана Бен Саад Аль-Шатри и вице-президента АГУ Тимура Абдувалиева, стал историческим событием для туркменской гимнастики.

Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Физа Айвазова назвала встречу «незабываемой» и подчеркнула её значимость для развития спорта в стране.

Команда подготовила групповое показательное выступление с использованием различных предметов: обручей, лент и мячей. Особое внимание главы FIG привлекла Фатима Камбарова, которую он выделил среди других гимнасток.

По словам Айвазовой, Ватанабэ увидел в девочке большой потенциал для выступления на Олимпийских играх. Это признание совпало с оценкой туркменской федерации и тренерского состава, которые уже считают Камбарову перспективной спортсменкой.

Фатима Камбарова уже имеет успехи на международной арене, включая золотые медали на различных турнирах. На недавних соревнованиях в Ташкенте она была отмечена судейской коллегией как «звезда туркменской художественной гимнастики».

В ходе визита также обсуждались возможности для развития тренерского состава Туркменистана, включая участие в международных тренерских и судейских семинарах.

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Официальный визит Моринари Ватанабэ в Ашхабад продлится до 14 сентября.

Георгий АСЛАНЯН