В Москве пройдут выставка ахалтекинцев и чемпионат арабских скакунов

14 и 15 сентября на ВДНХ в Москве состоятся два крупных мероприятия, посвященных элитным породам лошадей. Исторический выводной круг станет площадкой для демонстрации красоты и грации этих благородных животных, сообщает bigasia.ru.

14 сентября пройдет всероссийская выставка-шоу лошадей ахалтекинской породы. Эта древняя порода, история которой насчитывает более пяти тысячелетий, была выведена в Туркменистане. Мероприятие организовано при поддержке российской Ассоциации ахалтекинского коннозаводства. Ожидается участие свыше 30 лучших представителей породы из ведущих конных заводов и хозяйств России. Помимо основной выставки, зрители смогут насладиться шоу-выводкой и конкурсом «Традиционные украшения», где будут представлены праздничные убранства для лошадей, характерные для туркменской культуры.

На следующий день, 15 сентября, состоится чемпионат лошадей арабской чистокровной породы. Это престижное событие проводится при поддержке Национального общества арабской лошади и ассоциации «Росплемконзавод». Международная судейская коллегия, в состав которой войдут эксперты из Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и России, определит абсолютного чемпиона года. Программа чемпионата будет дополнена зрелищными показательными конными выступлениями.

Вход на выставку и чемпионат будет свободным.