Ашхабадский форум отметил усиливающийся рост международного влияния Туркменистана

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ходжамырат Гелдимырадов 13 сентября на заседании Кабинета Министров отчитался об итогах Инвестиционного форума, международной конференции по привлечению в экономику Туркменистана высоких технологий и инноваций, а также профильных выставок, состоявшихся в Ашхабаде с 10 по 11 сентября. Об этом сообщает информационное агентство TDH.

—В инвестиционном форуме приняли участие представители из 44 стран, включая 22 международные организации, государственные структуры зарубежных стран, компании и посольства, аккредитованные в Туркменистане. Согласно программе, в рамках форума было проведено три пленарные сессии, посвященные развитию и международным инициативам страны в экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, нефтегазовом и энергетическом комплексах. Также состоялись семь сессий по ключевым направлениям экономики и четыре встречи за «круглым столом», — доложил Х. Гелдимырадов.

Вице-премьер отметил, что туркменские представители продемонстрировали международному сообществу широкие возможности для инвестиций в национальную экономику, подчеркнув привлекательный инвестиционный климат и благоприятные условия для зарубежных инвесторов. Эксперты высоко оценили растущее международное влияние Туркменистана и его надежность как партнера.

Х. Гелдимырадов также сообщил, что участники форума стали свидетелями открытия и начала строительства крупных объектов в нефтегазовой, энергетической, транспортной и коммуникационной сферах, призванных укрепить сотрудничество между Туркменистаном и Афганистаном.

-В рамках Инвестиционного форума было подписано 9 меморандумов, 5 соглашений и 8 контрактов между соответствующими министерствами, отраслевыми ведомствами, предприятиями страны и зарубежными партнерами. Проведено более 80 встреч с руководителями и представителями международных организаций, финансовых институтов, иностранных правительственных и государственных структур, в ходе которых обсуждались возможности установления и развития сотрудничества в различных отраслях экономики, а также приоритетные направления взаимовыгодного партнерства, — сообщил вице-премьер.

Заместитель председателя правительства также проинформировал, что в международной конференции и выставке по высоким технологиям, прошедшей в Международном научно-техническом парке Академии наук, приняли участие представители 28 министерств, 58 отечественных компаний и 28 зарубежных фирм из 14 стран. В рамках форума состоялось также награждение победителей конкурса Hi-tech Startup Turkmenistan 2024.

Подводя итоги отчета, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Инвестиционный форум, прошедший в Ашхабаде, способствовал укреплению экономических связей страны с мировым сообществом и привлечению новых инвестиций. Вице-премьеру было поручено продолжить работу в этом направлении.