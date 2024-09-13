Туркменистан предложил приступить к практической реализации Туристического диалога

5 сентября прошло первое видеоселекторное совещание по созданию Туристического диалога. Об этом на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» рассказывает Гульшад Бакыева, заместитель начальника Управления туризма при Министерстве культуры Туркменистана. Цель совещания – создание Туристического диалога «Центральная Азия — Республика Корея».

В рабочей встрече приняли участие заместитель директора отдела международного туризма Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея Джонг Инджика и руководители из сферы туризма Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники рассмотрели такие вопросы, как создание устойчивого туризма, роль бизнеса в продвижении туристического потенциала, а также перспективы реализации интегрального подхода в развитии туризма в Центральной Азии по маршруту «Великий Шёлковый путь».

Туркменистан предложил приступить к практической реализации инициативы учреждения данного Диалога созданием рабочей группы, составлением реальных программ по развитию туризма, налаживанию встреч с участием представителей – экспертов государственных органов и частного сектора, подготовкой совместных турпакетов, включающих исторические памятники вдоль Великого Шёлкового пути стран ЦА.

Перспективные планы и проекты для развития партнёрства в сфере туризма в рамках Туристического диалога сотрудничества дадут возможность для формирования более привлекательного объединённого туристического потока из Республики Корея в Центральную Азию и обратно.

Участники встречи договорились об обмене информацией для совместного развития туристических пакетов, связанных с культурно-познавательным, экологическим, оздоровительным, историческим и деловым туризмом.

«В этой связи мы рассчитываем, что туроператоры Кореи будут нашими важными партнёрами. Со своей стороны Туркменистан готов проделать всю необходимую работу для налаживания контактов между туристическими компаниями наших стран», — отмечает Г.Бакыева.

Напомним, что в настоящее время в Туркменистане действуют более 150 туристических компаний, которые тесно сотрудничают с иностранными партнёрами из разных стран.