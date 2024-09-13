Польская авиакомпания SkyTaxi совершила первую техническую посадку в Туркменистане

12 сентября грузовой самолет Boeing 767 польской авиакомпании SkyTaxi впервые совершил техническую посадку в Международном аэропорту Туркменабата. Это событие стало результатом сотрудничества с ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM), которое организовало данную остановку на маршруте из Китая в Европу.

Как сообщает сайт TULM, во время технической посадки были использованы местные услуги, включая заправку авиатопливом. В будущем планируется осуществлять ежедневные технические посадки через Международный аэропорт Туркменабата, что может значительно повысить транзитный потенциал страны.

ОАО TULM, созданное в 2018 году по указу Президента Туркменистана, ставит своей целью развитие транспортно-логистической системы страны и увеличение объема транзитных грузов. Сотрудничество с SkyTaxi является важным шагом в реализации этих задач.

SkyTaxi, основанная в 2000 году, прошла путь от небольшой компании, выполнявшей рейсы на легких самолетах, до оператора крупных грузовых Boeing 767. Компания имеет богатый опыт в выполнении грузовых перевозок по всему миру и является важным игроком на европейском рынке авиационных грузоперевозок.

Эта первая техническая посадка открывает новые перспективы для развития воздушного сообщения между Европой и Азией через Туркменистан, что может способствовать укреплению позиций страны как важного транзитного узла на международных авиамаршрутах.