На TIF 2024 были представлены проекты по развитию морского транспорта Туркменистана

На инвестиционном форуме TIF 2024, который проходил в Ашхабаде 10-11 сентября, Агентство «Туркмендениздеряёллары» («Морские и речные пути Туркменистана), представило ряд инвестиционных проектов в сфере морского транспорта.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», проекты направлены на развитие и модернизацию морской транспортной инфраструктуры страны для повышения конкурентоспособности на международной арене.

Первый проект касается строительства универсальных сухогрузов, поскольку потребность в них возникает с открытием новых промышленных объектов, таких как заводы, по производству карбамида и полипропилена.

На данный момент национальный флот покрывает 20% экспортно-импортных грузов страны.

Второй проект — это создание специального судна-нефтемусоросборщика, которое будет эффективно ликвидировать разливы нефти и нефтепродуктов, соответствуя международным экологическим стандартам. Ожидается, что ежемесячная прибыль от его эксплуатации составит около 100 тысяч долларов США. Также планируется строительство новых танкеров, которые необходимы для перевозки нефти и нефтепродуктов из портов Экерем, Аладжа и Туркменбаши.

Не менее значим и проект по строительству паромов типа Ro-Pax, предназначенных для перевозки железнодорожного и автомобильного транспорта. Существующие паромы между Баку и Туркменбаши имеют высокую заполняемость, что подтверждает высокий спрос. Планируется расширение маршрутной сети и увеличение флота, включая паромы для перевозки железнодорожных вагонов.

Возникает также необходимость в новом транспортно-буксирном судне для обслуживания морских нефтяных платформ. Кроме того, в планы Агентства входит строительство дноуглубительного судна, которое будет заниматься углублением и расширением навигационных каналов в Туркменбашинском международном морском порту.

Инвестиционные проекты Агентства «Туркмендениздеряёллары», представленные на TIF 2024, нацелены на значительное развитие морской транспортной инфраструктуры Туркменистана. Реализация этих инициатив не только улучшит качество и объем перевозок, но и повысит конкурентоспособность страны на международной арене, отмечает источник.