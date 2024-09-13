На полях Инвестфорума TIF-2024 подписано 18 международных соглашений

На Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2024) в Ашхабаде было подписано 18 соглашений и меморандумов о взаимопонимании между туркменскими государственными, частными предприятиями и иностранными компаниями, передает агентство nCa.

Церемония подписания состоялась во второй день форума, охватив широкий спектр отраслей, включая энергетику, текстильное производство, химическую промышленность, судостроение, железнодорожное оборудование, экологию и логистику.

Список подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством экономики и финансов Туркменистана и AIM Global Foundation

2. Меморандум о намерении между «Туркменгаз» и Министерством энергетики Республики Казахстан в целях укрепления сотрудничества стран в газовой отрасли

3. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в текстильной промышленности между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и «Astaş Endüstri Tekstil Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция)

4. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в текстильной промышленности между Министерством текстильной промышленности Туркменистана и «Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (Турция)

5. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» и компанией «Wuhuan Engineering Limited» (Китай) о заинтересованности в сотрудничестве в целях развития химической промышленности Туркменистана

6. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Туркменхимия» и компанией «Asos Proses Makina A.S.» (Турция) о заинтересованности в сотрудничестве по развитию химической промышленности Туркменистана.

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между судостроительным и судоремонтным заводом «Балкан» и Корейской ассоциацией судостроения и морского оборудования (KOMEA)

8. Соглашение о купле-продаже дизельного топлива (Л-0,5-62) между Государственным концерном «Туркменнебит» и компанией «Emran Shohran Limited» (Афганистан)

9. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном «Туркменнебит» и компанией «Jawad Oil and Gas Ltd.» (Афганистан).

10. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном «Туркменнебит» и компанией «Алат» (Узбекистан)

11. Соглашение о купле-продаже сжиженного газа между Государственным концерном «Туркменгаз» и компанией «Engineering Gaz Avto service» (Узбекистан)

12. Соглашение между Государственным концерном «Туркменгаз» и «Calik Energy» (Турция) о проектировании, строительстве, оснащении и вводе в эксплуатацию газокомпрессорной станции «Шатлык-1» в Марыйском велаяте.

13. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным концерном «Туркменхимия», «Mitsubishi Heavy Industries limited» (Япония) и «Mitsubishi Corporation» (Япония) в области поставок и оказания комплексных технических услуг для нужд карбамидного завода «Гарабогаз».

14. Соглашение о сотрудничестве между Национальным институтом пустынь, флоры и фауны (при Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана) и Синьцзянским институтом экологии и географии Академии наук Китая.

15. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией «Туркменпочта» (при агентстве «Туркменарагатнашык») и Кыргызской почтовой компанией «Кыргыз Почтасы».

16. Соглашение между АООТ «Демирёлллары» (Туркменские железные дороги) и компанией «China Railway Material Honkong & Makau Company» (Китай) о закупке механически обработанных осей колесных пар локомотивов (400 единиц) и 800 единиц бандажей для колесных пар.

17. Меморандум о взаимопонимании между ХО «Туркмен Домен» и «European Networks».

18. Соглашение между АООТ «Туркмендемирёллары» (Туркменские железные дороги) и «Atoil Himiya we petrol urunleri» (Турция) о закупке необходимых запасных частей для ремонта дизель-генераторов для железнодорожных пассажирских вагонов.

TIF 2024 собрал более 1156 гостей и участников, в рамках форума прошло более 77 двусторонних встреч. Это мероприятие стало важной платформой для укрепления международных связей Туркменистана и привлечения иностранных инвестиций в различные секторы экономики страны.