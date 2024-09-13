Кыргызстан и Туркменистан подписали соглашение в сфере почтовых отправлений

Соглашение о долгосрочном стратегическом партнёрстве подписали в ходе онлайн-встречи 11 сентября генеральный директор компании почтовой связи «Туркменпочта» Сердар Оввадов и генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев. Об этом сообщается на сайте кыргызской почты.

Соглашение охватывает сферу установления стабильных и взаимовыгодных отношений в логистике почтовых отправлений и электронной коммерции. Особое внимание уделяется созданию бесшовной логистической цепочки между КНР, Кыргызстаном и Туркменистаном с возможностью использования логистического комплекса с выходом на порт Туркменбаши.

Марат Черикчиев отметил, что подписание данного соглашения не только укрепляет связи между двумя почтовыми операторами, но и открывает путь к созданию более эффективных и доступных почтовых услуг для граждан Кыргызстана и Туркменистана.

Также соглашение способствует более тесному взаимодействию между бизнесом Туркменистана и Кыргызстана.

Подписанное соглашение знаменует собой новый этап в развитии почтовых операторов Кыргызстана и Туркменистана, отмечает источник.