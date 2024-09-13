В Ашхабаде улучшили онлайн-сервис покупки билетов на междугородние автобусы

Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие (АО Awtomobil ulag hyzmaty) Агентства «Туркменавтоулаглары» обновило свой сайт и мобильное приложение, значительно улучшив пользовательский опыт и расширив функционал для пассажиров.

Теперь пассажиры могут купить до 10 билетов за раз и вернуть их онлайн. Добавлена функция проверки статуса билета путем сканирования QR-кода на PDF-версии документа.

На новом сайте www.auh.com.tm:8080 или через обновленное приложение можно купить билеты на даты начиная с 20 сентября. Старый сайт (auh.com.tm) будет работать только для покупки билетов на даты до 19 сентября включительно.

Мобильное приложение также претерпело значительные изменения. Помимо обновленного дизайна и улучшенной производительности, в нем появились такие функции, как просмотр истории покупок и возможность сохранения данных пассажиров для быстрого оформления будущих заказов.

Процесс покупки билета остался простым: пользователям необходимо указать пункты отправления и прибытия, выбрать дату поездки и место в автобусе, а также ввести свой номер телефона и необходимые платежные реквизиты. Стоимость билетов варьируется в зависимости от маршрута.

АО Awtomobil ulag hyzmaty предоставляет широкий спектр транспортных услуг, включая пассажирские перевозки на автобусах по пригородным, междугородним и городским маршрутам, а также услуги такси и заказных автобусов. Компания осуществляет перевозки как по фиксированным маршрутам, так и на заказной основе для юридических и физических лиц.