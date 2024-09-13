В Анкаре обсудили состояние и перспективы развития туркмено-турецких отношений

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишангулыев 11 сентября встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Бурханеттином Дураном. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-турецких отношений, отметив взаимную приверженность углублению связей в политической, дипломатической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Дипломаты выразили глубокое удовлетворение темпами развития сотрудничества между Туркменистаном и Турцией, подчеркнув обоюдное стремление к дальнейшему укреплению партнерства в двустороннем и многостороннем форматах, отмечает источник.