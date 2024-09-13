Агентство «Туркменарагатнашык» укрепило международное сотрудничество на TIF-2024

На Международном Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF-2024), прошедшем 10-11 сентября в Ашхабаде, представители Агентства «Туркменарагатнашык» заключили ряд важных соглашений и провели переговоры с зарубежными партнерами. Форум стал площадкой для обсуждения инвестиционных проектов и развития международного сотрудничества в области телекоммуникаций и цифровых технологий, передает корреспондент Turkmenportal.

В рамках мероприятия представители агентства выступили с докладом о необходимости совершенствования цифровой экономики и внедрения инновационных технологий. Особое внимание было уделено важности адаптации законодательной базы к международным стандартам в сфере информационных технологий.

Значимым результатом форума стало подписание соглашений о взаимопонимании и сотрудничестве. В частности, почтовая компания «Туркменпочта» заключила договор с кыргызским ОАО «Кыргыз почтасы», а хозяйственное общество «Туркмендомен» – с компанией «European networks OÜ».

Кроме того, представители телекоммуникационного сектора Туркменистана провели ряд двусторонних встреч с ведущими зарубежными компаниями. На этих встречах обсуждались перспективы обмена опытом и развития сотрудничества в области использования новейших информационных и цифровых технологий.

Международный Инвестиционный форум Туркменистана подтвердил свой статус важной платформы для развития инновационных и высокотехнологичных направлений в регионе, способствуя укреплению международных связей в сфере телекоммуникаций и цифровизации.