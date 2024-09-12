Ученый раскрыла перспективы развития школьного туризма в Туркменистане

В Туркменистане немало исторических памятников и уникальных природных уголков, где произрастают редкие виды растений, в том числе лекарственных. Развитие школьного туризма по историческим и природным объектам страны – вклад в развитие будущих поколений туркменистанцев, которые будут благодарны за полноценно и интересно проведённые школьные годы, за формирование интереса к путешествию по родному краю, считает Огулсона Аннамурадова, доцент Туркменского государственного института культуры.

На страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» ученый раскрыла перспективы развития этого направления в стране.

Учебно-тематические экскурсии и маршруты выходного дня, проводимые по темам школьной образовательной программы, помогают не только закрепить учебный материал, но и выступают как дополнительный педагогический процесс, в котором сочетаются обучение и патриотическое воспитание.

Воспитательные возможности школьного туризма по историческим местам и природным уголкам определяются как их содержанием, так и широким тематическим спектром (обзорные, исторические, литературные, архитектурные и т.д.). Это сильнейшее образовательное и воспитательное средство, позволяющее не по картинкам в учебнике, а на практике ознакомить школьников с природным и историческим наследием страны.

Ученый отмечает, что рейтинг школ во многих странах мира в числе прочего зависит и от того, насколько хорошо организован познавательный, краеведческий туризм. Самые современные тренды в экскурсионном обслуживании в мире допускают организацию занимательных игр, квестов, творческих заданий.

При этом О.Аннамурадова предлагает действенные меры к реализации планов по развитию школьного экскурсионного туризма. Это межведомственная координация, а именно, участие сферы образования, природоохранного ведомства, Министерства культуры и Управления охраны памятников, транспортно-дорожных ведомств, что создаст возможность планирования и согласования экскурсий и путешествий в рамках школьной программы. Разумеется, что и специалистам туристических предприятий предстоит большая подготовительная работа при разработке школьного экскурсионного туризма, отмечает она.

Надо сказать, что туристические предприятия и сейчас занимаются организацией внутренних туров для школьников. В то же время продуманная, планомерная и комплексная работа по организации школьного туризма с привлечением соответствующих ведомств может стать очередным вкладом в деятельность по совершенствованию услуг сферы туризма, призванной быть одной из полноправных отраслей современной рыночной экономики.

В результате целенаправленных усилий государства в стране созданы благоприятные возможности для организации туризма и оказания услуг для комфортного путешествия по родному краю. Это касается построенной современной инфраструктуры, налаживания транспортных коммуникаций и современных видов связи.

По данным исследователей, доля международных туристических туров по отношению к внутренним составляет примерно 20 % (средние данные по миру), так как люди в основном путешествуют в пределах родной страны, навещают знакомых и родственников, совершают паломничество в святые места, ездят отдыхать в популярные места отдыха, на курорты, а также совершают деловые поездки, связанные с бизнесом и т.д. В этой связи назрела необходимость вплотную заняться развитием внутреннего туризма, в том числе, школьного, заключила ученый.