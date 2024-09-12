Ученые выяснили, что самоконтроль и добросовестность помогают в достижении целей

Исследователи из Северной Америки раскрыли ключевой фактор психики, способствующий достижению успеха. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Opinion in Psychology, самоконтроль и добросовестность являются наиболее эффективными характеристиками для достижения поставленных целей, пишет gazeta.ru.

Профессор психологии Брент Робертс из Университета Иллинойса подчеркнул различие между самоконтролем и силой воли. Вопреки распространенному мнению, люди с высоким уровнем самоконтроля не тратят больше усилий на сдерживание своих желаний. Напротив, они более эффективно планируют свои действия, что позволяет им меньше полагаться на силу воли.

Исследователи отмечают, что попытки повысить силу воли могут привести к краткосрочным улучшениям, но редко дают долгосрочные результаты. Вместо этого, самоконтроль и добросовестность проявляются в способности ставить долгосрочные цели и последовательно двигаться к их достижению, минимизируя воздействие отвлекающих факторов.

В то время как сила воли помогает преодолевать моментальные препятствия, ее эффективность со временем снижается. Поэтому для достижения успеха рекомендуется выстраивать стратегии, которые не требуют постоянного применения волевых усилий.