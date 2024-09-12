Турция проведет книжный фестиваль в соляной пещере

В уникальном природном антураже — соляной пещере города Ыгдыр на востоке Турции — с 11 по 15 сентября развернется необычное культурное событие. На глубине 80 метров состоится детский книжный фестиваль Tuzluca Fest, сообщает bigasia.ru со ссылкой на «Анадолу».

Местом проведения выбрано одно из крупнейших месторождений соли в районе Тузлуджа. Насыщенная программа фестиваля, рассчитанная на пять дней, включает детский карнавал, театральные постановки для юных зрителей и презентации книг. Организаторы планируют пригласить писателей и мастеров песочной анимации, чтобы сделать мероприятие еще более запоминающимся.

Губернатор района Тузлуджа Абдуллатиф Йылмаз поделился, что в фестивале примут участие около 50 издательств. Он подчеркнул уникальность события: «В этом году мы организуем первый в Турции детский книжный фестиваль в соляной пещере! Мы хотим объединить книги, которые благотворно влияют на духовное состояние человека, и каменную соль, которая полезна для физического здоровья. Наша главная цель — популяризация соляных пещер и привлечение большего числа туристов в регион».

Губернатор выразил надежду, что Tuzluca Fest станет ежегодной традицией, привлекающей все больше участников и гостей.