Туркменские специалисты посетили Турцию для изучения передового опыта

Сотрудники Министерства охраны окружающей среды, Министерства сельского хозяйства, а также специалисты сельскохозяйственных и природоохранных отделов велаятских администраций совершили учебный тур в Турцию. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Визит проходил при поддержке проекта ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в странах Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) и проекта ГЭФ/ПРООН «Арал».

Тур стартовал в Субрегиональном офисе ФАО по Центральной Азии, где делегацию приветствовало руководство Офиса и регионального проекта ФАО/ГЭФ «ИСЦАУЗР-2».

Далее состоялась встреча в министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, где в фокусе были вопросы борьбы с опустыниванием, внедрения практик рационального землепользования и управления водными ресурсами.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, направленном на решение общих экологических проблем и обеспечение устойчивого развития региона.

Также туркменская делегация посетила объекты, где реализуются инициативы по борьбе с опустыниванием и восстановлению деградированных земель.

В течение семи дней члены делегации побывали в ряде теплиц и питомников, где выращиваются растения для облесения пустынных территорий, закрепления барханов, а также пополнения городских и национальных парков.

Программа тура включала визит в производственный комплекс торгового бренда Torku, посещение участка лесонасаждений вокруг водохранилища Алтынапа, представляющий собой превосходный пример устойчивого управления природными ресурсами.

Практика по борьбе с опустыниванием прошла на участке по закреплению песков Агятан.

Особый интерес у участников вызвал участок Hacıalan — учебный центр под открытым небом для технического персонала лесного хозяйства Турции, отмечает источник.