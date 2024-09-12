Таможенники Туркменистана посетили Латвию с учебным визитом

Представители Государственной таможенной службы побывали с учебным визитом в Латвии.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», визит был организован Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10).

Цель поездки — обмен передовым опытом и разъяснения практического применения транзитной процедуры, используя различные виды транспорта и процедуры международных дорожных перевозок (МДП).

Вместе с туркменскими коллегами в визите участвовали таможенники Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, ответственные за разработку национальной стратегии в области транзита, отмечает источник.