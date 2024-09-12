В Туркменистане набирает популярность система цифрового кредита

Система цифрового кредита, недавно запущенная в Туркменистане, набирает популярность среди населения страны.

Как сообщает телеканал «МИР 24», за месяц работы системы к ней подключились более 3000 человек, 400 из них успешно получили кредиты.

Система цифрового кредита использует специальный алгоритм, который анализирует кредитную историю клиента в режиме реального времени. Вся процедура происходит онлайн: от подачи заявки до получения средств.

Житель Ашхабада Овезгельды Гельдыев рассказывает:

«Процесс оказался очень простым. Я зарегистрировался онлайн и не пришлось собирать никакие документы. Все, что мне было нужно, это ввести свои данные, и я получил кредит, прямо не выходя из дома».

Цифровой кредит запущен в стране с целью упрощения процесса выдачи кредитов и улучшению жизненного уровня граждан.

Ранее мы сообщали, что Акционерный коммерческий банк Туркменистана «Халкбанк» запускает новую систему «Цифровой кредит», предназначенную для физических лиц.