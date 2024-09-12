В гостях у Посольства Туркменистана в Японии побывали школьники из Фудзимино

В гостях у Посольства Туркменистана в Японии побывали учащиеся средней школы Фукуока города Фудзимино префектуры Сайтама.

Встреча была организована с целью познакомить японскую молодежь с культурой и историей Туркменистана в рамках девиза 2024 года «Источник мудрости Махтумкули Фраги». Об этом сообщается на сайте туркменского посольства.

Для школьников была представлена содержательная презентация о вкладе великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги в культурное наследие и традиции Востока. Также ребята познакомились с богатой историей становления и развития дружеских отношений между Туркменистаном и Японией.

Очень увлек юных гостей Посольства рассказ о туркменских обычаях, а также о создании нового умного города Аркадаг. Интерактивный характер мероприятия способствовал активной вовлеченности участников.

Посол Туркменистана в Японии А.Байрамов выразил благодарность за интерес и активное участие юных гостей и вручил им памятные подарки.

В завершение мероприятия ребят угостили туркменскими национальными блюдами, что стало приятным дополнением к образовательной части встречи.